Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Крымом

В небе над Крымом сбит украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать российскую территорию в ночь на 8 февраля. При этом был задействовав беспилотник самолетного типа, отметили там.

Аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в министерстве.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил ,что результате один из дронов упал и взорвался, повредив объект инфраструктуры, подробности не приводятся. Второй беспилотник был уничтожен в воздухе. Мирные жители не пострадали.