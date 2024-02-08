Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 8 февраля 2024Россия

В небе над Крымом сбит украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Крымом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В небе над Крымом сбит украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать российскую территорию в ночь на 8 февраля. При этом был задействовав беспилотник самолетного типа, отметили там.

Аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в министерстве.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил ,что результате один из дронов упал и взорвался, повредив объект инфраструктуры, подробности не приводятся. Второй беспилотник был уничтожен в воздухе. Мирные жители не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии. Россияне продемонстрировали обратный результат

      В Европе усомнились в лидерстве США вне зависимости от президента

      Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

      Модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

      Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал о тактике украинских диверсантов

      Россиянин описал особенности жизни во Вьетнаме фразой «русским умом не понять»

      Греческие Leopard получат «мангалы»

      Губернатор предложил Карлсону приехать в «сердце России»

      США закупили российский уран на рекордную сумму

      Началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше