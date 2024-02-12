Россия ввела ответные санкции против Великобритании

Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Великобритании

Россия в качестве ответной меры вводит санкции против Великобритании. Об этом говорится в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России.

Санкционные ограничения будут введены против 18 граждан, в число которых входят представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества страны.

В заявлении подчеркивается активная работа Великобритании в формировании антироссийского нарратива. «При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят т.н. мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», — отмечается в тексте.

В российский «стоп-лист» вошли заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, руководитель национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич и другие.

Ранее стало известно о подготовке странами «Большой семерки» (G7) нового пакета санкций, который планируется ввести до 24 февраля. Новые ограничения будут введены против десятков российских физических и юридических лиц.