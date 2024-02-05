Стало известно о подготовке странами G7 собственных санкций против России
Страны «Большой семерки» (G7) готовят против Москвы собственный пакет санкций, который планируется ввести до 24 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.
Новый пакет санкций будет включать внесение в ограничительный список десятков российских физических и юридических лиц. Кроме того, планируется ввести меры, направленные на закрытие доступа России к технологиям стран Запада.
Также обсуждалось расширение санкций на большее количество отраслей, включая атомную энергию, сжиженный природный газ и металлургию, но это решение было заблокировано странами Европейского союза (ЕС).
Страны ЕС также планируют доработать и ввести в действие план по предоставлению Украине 50 миллиардов евро помощи. Как сообщает агентство, эта помощь является критически важной из-за блокировки в Конгрессе США американских средств для поддержки Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось о введении санкций со стороны G7 на прямой или косвенный импорт российских алмазов.