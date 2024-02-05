Стало известно о подготовке странами G7 собственных санкций против России

Bloomberg: страны G7 введут собственные санкции против России к 24 февраля

Страны «Большой семерки» (G7) готовят против Москвы собственный пакет санкций, который планируется ввести до 24 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций будет включать внесение в ограничительный список десятков российских физических и юридических лиц. Кроме того, планируется ввести меры, направленные на закрытие доступа России к технологиям стран Запада.

Также обсуждалось расширение санкций на большее количество отраслей, включая атомную энергию, сжиженный природный газ и металлургию, но это решение было заблокировано странами Европейского союза (ЕС).

Страны ЕС также планируют доработать и ввести в действие план по предоставлению Украине 50 миллиардов евро помощи. Как сообщает агентство, эта помощь является критически важной из-за блокировки в Конгрессе США американских средств для поддержки Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о введении санкций со стороны G7 на прямой или косвенный импорт российских алмазов.