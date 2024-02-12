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16:20, 12 февраля 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от хранения одного продукта в холодильнике

Агроном Куренин заявил, что хранение помидоров в холодильнике ухудшает их вкус

Фото: Unsplash

Помидоры не стоит хранить в холодильнике, так как в этом случае они утрачивают питательные и пищевые свойства, заявил агроном, менеджер по проектам бизнес-подразделения «Гродан» Алексей Куренин. От неправильного хранения этого продукта он предостерег россиян в беседе с «Лентой.ру».

Куренин заявил, что хранение томатов в холодильнике может негативно сказаться на качестве и вкусе овощей. Он объяснил, что охлаждение влияет на процессы внутри овоща, отвечающие за его характерные вкус и аромат.

За характерный вкус помидора отвечают три группы соединений: сахара, кислоты и большая группа органических летучих веществ. И если первые и вторые могут частично восстановиться через день или два после возвращения плодам необходимой температуры, то некоторые летучие ароматические вещества исчезают практически полностью после даже непродолжительного времени хранения в холодильнике

Алексей Куренинагроном

По словам агронома, томаты необходимо хранить при температуре не ниже 10-12 градусов в сухом месте с достаточным воздухообменом.

Также Куренин рассказал, как выбирать помидоры. Хороший томат, объяснил он, должен быть упругим, не слишком твердым или мягким и обладать характерным приятным ароматом. Твердый плод может быть недозрелым, а мягкий — перезрелым, а кислый запах может свидетельствовать о начале процесса гниения, добавил эксперт.

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Ранее специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова предупредила, что некоторые продукты не стоит хранить в холодильнике. По ее словам, при комнатной температуре в прохладном месте нужно держать тропические фрукты, например бананы и ананасы.

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      Наталья Обрядина
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