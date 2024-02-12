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03:29, 12 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали главную ошибку при измерении давления

Врач-терапевт Хухрев: давление необходимо мерить в спокойном состоянии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россияне довольно часто допускают серьезную ошибку при измерении давления. Она не позволяет им правильно оценить свое состояние, заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке», — подчеркнул медик.

По его словам, повторное измерение давления на той же руке в течение короткого времени — главная ошибка. Именно ее совершают россияне при проведении данной процедуры, считает терапевт.

«Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость», — отметил он.

Медик объяснил, что при измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем в реальности.

Алексей Хухрев заявил, что должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение на той же самой руке дало точные результаты.

Ранее врач-диетолог Джулия Зумпано рассказала, что привести в норму артериальное давление поможет восполнение дефицита кальция, магния и калия. Еще один способ привести в норму показатели давления — добавить в рацион калий и магний.

Зумпано посоветовала при высоком артериальном давлении сдать анализы, чтобы проверить уровень кальция, магния и калия в крови. Эти вещества лучше всего усваиваются из продуктов питания, однако при некоторых состояниях, которые определяет врач, необходимо принимать добавки, заключила диетолог.

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      Марина Совина
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