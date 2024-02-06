Раскрыт действенный способ привести в норму артериальное давление

Диетолог Зумпано: привести в норму давление поможет восполнение дефицита магния

Привести в норму артериальное давление поможет восполнение дефицита кальция, магния и калия, рассказала врач-диетолог Джулия Зумпано. Действенный способ она раскрыла изданию Health.

По словам Зумпано, кальций не только влияет на здоровье костей, но и помогает кровеносным сосудам сужаться и расширяться, также он участвует в механизме сокращения сердечной мышцы. При недостатке этого минерала работа сердца нарушается, что проявляется скачками артериального давление, указала врач.

Еще один способ привести в норму артериальное давление — добавить в рацион калий и магний. Специалистка объяснила, что калий необходим для работы практически всех систем в организме: почек, сердца, нервной системы и мышц. «Низкое потребление калия связано с повышенным кровяным давлением, которое усугубляется из-за высокого потребления натрия», — рассказала Зумпано. Похожее воздействие на работу сердца оказывает магний, поэтому нехватка этого минерала тоже может вызвать повышение давления.

Зумпано посоветовала при высоком артериальном давлении сдать анализы, чтобы проверить уровень кальция, магния и калия в крови. Эти вещества лучше всего усваиваются из продуктов питания, однако при некоторых состояниях, которые определяет врач, необходимо принимать добавки, заключила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, что для получения калия нужно есть больше бананов. Он указал на то, что один банан содержит 9 процентов суточной нормы этого минерала.