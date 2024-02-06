Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 6 февраля 2024Забота о себе

Раскрыт действенный способ привести в норму артериальное давление

Диетолог Зумпано: привести в норму давление поможет восполнение дефицита магния

Фото: Manki Kim / Unsplash

Привести в норму артериальное давление поможет восполнение дефицита кальция, магния и калия, рассказала врач-диетолог Джулия Зумпано. Действенный способ она раскрыла изданию Health.

По словам Зумпано, кальций не только влияет на здоровье костей, но и помогает кровеносным сосудам сужаться и расширяться, также он участвует в механизме сокращения сердечной мышцы. При недостатке этого минерала работа сердца нарушается, что проявляется скачками артериального давление, указала врач.

Еще один способ привести в норму артериальное давление — добавить в рацион калий и магний. Специалистка объяснила, что калий необходим для работы практически всех систем в организме: почек, сердца, нервной системы и мышц. «Низкое потребление калия связано с повышенным кровяным давлением, которое усугубляется из-за высокого потребления натрия», — рассказала Зумпано. Похожее воздействие на работу сердца оказывает магний, поэтому нехватка этого минерала тоже может вызвать повышение давления.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Зумпано посоветовала при высоком артериальном давлении сдать анализы, чтобы проверить уровень кальция, магния и калия в крови. Эти вещества лучше всего усваиваются из продуктов питания, однако при некоторых состояниях, которые определяет врач, необходимо принимать добавки, заключила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, что для получения калия нужно есть больше бананов. Он указал на то, что один банан содержит 9 процентов суточной нормы этого минерала.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Кабмин расширил меры поддержки пострадавших из-за обстрелов ВСУ граждан

      Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

      Названа самая быстрорастущая экономика

      Раскрыт действенный способ привести в норму артериальное давление

      В России назвали последствия выхода Москвы из Арктического совета

      Лишенный полномочий любимый депутат Жириновского подал иск в Верховный суд

      Агент звезды «Слова пацана» отреагировала на конфликт на Первом канале

      Крыши двух зданий унесло ветром в российском городе

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше