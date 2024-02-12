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12:25, 12 февраля 2024Ценности

Россиянам назвали самую модную одежду на весну 2024 года

Стилист Михаил Линев: вещи в цвете металлик станут модными весной 2024 года

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Михаил Линев перечислил россиянам главные тренды весны 2024 года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвал обратить внимание на одежду из прозрачных тканей. «Невесомые и парящие ткани, кружево и сетки все еще можно и нужно!» — заявил он. Среди прочего модными мужчина назвал предметы гардероба в стиле 1990-х годов, среди которых байкерские куртки или юбки макси из денима.

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Кроме того, по словам специалиста, популярными станут наряды в цвете металлик. «Металлик переместился с топов и джинсов на верхние изделия, к примеру тренчи. К нему лучше добавить базовые и простые понятные вещи: худи серого оттенка, расслабленные черные брюки и кроссовки», — уточнил собеседник.

Вдобавок Линев порекомендовал приобрести вещи синего цвета, например, джинсы или джемпер. В заключение он также посоветовал присмотреться к одежде в кукольном стиле. «К самому простому платью добавьте мини кардиган с винтажными пуговицами, кружевные колготы и балетки или к базовому образу повяжите в волосы ленту или бант», — подчеркнул мужчина.

В январе основательница студии красоты и школы колористики Colour Time Ирина Быковская назвала россиянкам самые модные техники окрашивания для седых волос. Эксперт рассказала, что обладательницам обесцвеченных прядей подойдет рельефный блонд или микромелирование, которое подразумевает создание светлого рисунка на корнях.

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      Майя Пономаренко
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