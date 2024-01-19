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19:48, 19 января 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные окрашивания для седых волос

Предприниматель Быковская назвала шатуш модным окрашиванием для седых волос

Фото: Unsplash

Основательница студии красоты и школы колористики Colour Time Ирина Быковская назвала россиянкам самые модные техники окрашивания для седых волос. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

По словам специалистки, обладательницам седины подойдет рельефный блонд, или микромелирование, которое подразумевает создание светлого рисунка на корнях. «Затем подбирается оттенок для тонирования осветленных прядей. Естественный оттенок не седых волос мастер не затрагивает», — пояснила предприниматель.

Помимо этого, Быковская обратила внимание на популярные балаяж и шатуш. Среди прочего эксперт также отметила актуальность матирования, которое выполняется безаммиачными красителями и делает седину менее заметной и яркой.

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В заключение специалист напомнила о важности постоянного использования специальных шампуней и питательных масок для сохранения яркости цвета и качества волос.

Ранее врач назвала россиянам улучшающее кожу и волосы постельное белье. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние волос и кожи лица.

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      Екатерина Ештокина
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