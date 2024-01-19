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14:44, 19 января 2024Ценности

Врач назвала улучшающее кожу и волосы постельное белье

Трихолог Курская назвала шелковое постельное белье улучшающим кожу и волосы

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Трихолог и кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала постельное белье, которое улучшает качество волос и кожи. Ее слова приводит Life.

Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица. По ее словам, этот материал не спутывает волосы и предохраняет от секущихся кончиков. «Гладкий и ровный шелк "приглаживает" кутикулу волоса, а параллельно не дает волосам сминаться и заламываться», — пояснила она.

Помимо этого, врач подчеркнула, что на шелковом постельном белье не электризуются волосы, поскольку данная ткань не проводит статическое электричество. Вдобавок оно помогает удерживать влагу в прядях, уточнила Курская.

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Кроме того, шелк не загрязняет волосы и подходит аллергикам, заключила доктор. «Благодаря гипоаллергенности шелк имеет естественную устойчивость к пылевым клещам, грибам и плесени. Что очень важно для аллергиков, астматиков и обладателей чувствительной кожи», — подытожила специалистка.

Ранее в январе врач назвала эффективные способы отрастить волосы. По ее словам, ежедневный рацион должен быть насыщен кислотами омега-3, цинком, медью, серой, железом, а также кремнием и биотином.

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      Екатерина Ештокина
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