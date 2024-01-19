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13:19, 19 января 2024Ценности

Врач назвала эффективные способы отрастить волосы

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Трихолог и основательница косметического бренда Anna Gale Анна Гале назвала эффективные способы отрастить волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания People Talk.

В первую очередь врач напомнила о правильном питании. По ее словам, ежедневный рацион должен быть насыщен кислотами омега-3, цинком, медью, серой, железом, а также кремнием и биотином. Данные компоненты предотвращают сухость и ломкость прядей, придавая им эластичность.

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Кроме того, специалист обратила внимание на массаж головы. Гале объяснила, что подобная процедура значительно улучшает микроциркуляцию крови, насыщая волосяные луковицы кислородом. При этом она отметила, что лучше ее проводить с помощью специального пилинга.

В заключение эксперт предложила пересмотреть уходовые средства для волос. В первую очередь необходимо выбрать правильный шампунь, ориентируясь на тип кожи головы. Так, для тех, кто моет волосы ежедневно или два-три раза в неделю, то рекомендуется средство для жирной и нормальной кожи головы. Те, кто прибегает к этому процессу один-два раза в неделю, то им можно присмотреться к шампуню для сухого типа.

Ранее трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова раскрыла россиянам способы улучшить качество волос после окрашивания. Врач объяснила, что после проведенной процедуры по изменению природного оттенка волосы нуждаются в усиленном питании и увлажнении. Для этого в первую очередь необходимо подобрать подходящие косметические средства, такие как питательные маски с маслами, шампуни с РН и увлажняющие составы.

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      Мария Винар
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