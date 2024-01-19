Врач назвала эффективные способы отрастить волосы

Трихолог и основательница косметического бренда Anna Gale Анна Гале назвала эффективные способы отрастить волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания People Talk.

В первую очередь врач напомнила о правильном питании. По ее словам, ежедневный рацион должен быть насыщен кислотами омега-3, цинком, медью, серой, железом, а также кремнием и биотином. Данные компоненты предотвращают сухость и ломкость прядей, придавая им эластичность.

Кроме того, специалист обратила внимание на массаж головы. Гале объяснила, что подобная процедура значительно улучшает микроциркуляцию крови, насыщая волосяные луковицы кислородом. При этом она отметила, что лучше ее проводить с помощью специального пилинга.

В заключение эксперт предложила пересмотреть уходовые средства для волос. В первую очередь необходимо выбрать правильный шампунь, ориентируясь на тип кожи головы. Так, для тех, кто моет волосы ежедневно или два-три раза в неделю, то рекомендуется средство для жирной и нормальной кожи головы. Те, кто прибегает к этому процессу один-два раза в неделю, то им можно присмотреться к шампуню для сухого типа.

Ранее трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова раскрыла россиянам способы улучшить качество волос после окрашивания. Врач объяснила, что после проведенной процедуры по изменению природного оттенка волосы нуждаются в усиленном питании и увлажнении. Для этого в первую очередь необходимо подобрать подходящие косметические средства, такие как питательные маски с маслами, шампуни с РН и увлажняющие составы.