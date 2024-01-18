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15:22, 18 января 2024Ценности

Врач раскрыла россиянам способы восстановить волосы после окрашивания

Врач Толстоносова: кератиновое восстановление улучшит волосы после окрашивания

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова раскрыла россиянам способы улучшить качество волос после окрашивания. Соответствующий материал публикует издание «Страсти».

Врач объяснила, что после проведенной процедуры по изменению природного оттенка волосы нуждаются в усиленном питании и увлажнении. Для этого в первую очередь необходимо подобрать подходящие косметические средства, такие как питательные маски с маслами, шампуни с РН и увлажняющие составы.

Помимо этого, специалистка посоветовала регулярно посещать профессиональные уходовые салонные процедуры. В список действенных манипуляций, по словам Толстоносовой, входит кератиновое восстановление и ботокс. «В результате пряди становятся податливыми, эластичными, приобретают привлекательный внешний вид и глянцевый блеск», — уточнила трихолог.

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Среди прочего, эффективной процедурой доктор назвала экранирование, ламинирование и каутеризацию. В заключение эксперт подчеркнула, что восстановление качества волос после окрашивания занимает большое количество времени. «Лучше не экспериментировать и обратиться за помощью к трихологу», — подытожила она.

Ранее британский трихолог Ева Праудман раскрыла страшную правду о дешевых волосах для наращивания. По словам эксперта, качество подобного материала может оказаться на низком уровне.

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      Екатерина Ештокина
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