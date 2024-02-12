Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин нанес десять ударов ножом сожительнице и поджег ее

В Сочи задержали мужчину, изрезавшего сожительницу ножом и сжегшего ее тело

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Сочи нашел на своей даче в Верхнем Юрте обгорелое женское тело. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации канала, в декабре прошлого года житель Сочи собирался уехать из города на несколько месяцев и обратился к своей соседке с просьбой поухаживать за домашними животными и присмотреть за домом, пока его не будет. 8 февраля владелец дома вернулся, потому что соседка перестала отвечать на его звонки. По приезде он увидел тело и вызвал полицию.

Выяснилось, что женщина проживала в вагончике и, как только владелец дома уехал, она переехала к нему вместе с сожителем. 26 января пара отмечала день рождения потерпевшей. Они выпили почти пять бутылок водки и поссорились. Тогда мужчина схватил нож и нанес подруге около десяти ударов. Затем он оттащил ее в котлован для бассейна, закидал досками и поджег, после чего вернулся в дом, прибрался и сбежал.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, он признал вину.

Ранее сообщалось, что в Московской области 35-летнего россиянина приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и попытку покушения на свидетеля.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

      Президент Казахстана заявил о надежде на тесное сотрудничество с Финляндией

      Непобежденный брат Нурмагомедова оскорблением оценил призыв президента Аргентины

      Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина решил засудить город

      Расчитывать тарифы ЖКХ предложили по-новому

      Украина попросила Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

      «Ростех» обучит специалистов по борьбе с беспилотниками

      Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине

      Россиянин дал другу порулить катером и лишил его жизни

      Карлсон превознес Москву над городами США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше