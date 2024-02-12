Россиянин нанес десять ударов ножом сожительнице и поджег ее

В Сочи задержали мужчину, изрезавшего сожительницу ножом и сжегшего ее тело

Житель Сочи нашел на своей даче в Верхнем Юрте обгорелое женское тело. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации канала, в декабре прошлого года житель Сочи собирался уехать из города на несколько месяцев и обратился к своей соседке с просьбой поухаживать за домашними животными и присмотреть за домом, пока его не будет. 8 февраля владелец дома вернулся, потому что соседка перестала отвечать на его звонки. По приезде он увидел тело и вызвал полицию.

Выяснилось, что женщина проживала в вагончике и, как только владелец дома уехал, она переехала к нему вместе с сожителем. 26 января пара отмечала день рождения потерпевшей. Они выпили почти пять бутылок водки и поссорились. Тогда мужчина схватил нож и нанес подруге около десяти ударов. Затем он оттащил ее в котлован для бассейна, закидал досками и поджег, после чего вернулся в дом, прибрался и сбежал.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, он признал вину.

Ранее сообщалось, что в Московской области 35-летнего россиянина приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и попытку покушения на свидетеля.