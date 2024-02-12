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14:06, 12 февраля 2024Среда обитания

Россиянин неожиданно задолжал миллионы рублей за электричество

«Мосэнергосбыт» ошибочно начислил жителю Подмосковья 8 млн рублей долга

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Энергетическая компания «Мосэнергосбыт» по ошибке начислила жителю Подмосковья Василию долг в несколько миллионов рублей. О том, что россиянин неожиданно задолжал крупную сумму за электричество, стало известно Telegram-каналу Baza.

Василий уехал с дачного участка в Рузском районе в конце октября 2023 года, перед этим оплатив электроэнергию за три месяца вперед. В конце декабря он зашел в личный кабинет «Мосэнергосбыта» и увидел расход более чем на 500 киловатт.

Собственник решил, что произошла ошибка, и отправил фото счетчиков представителям компании, однако ему не ответили. Вскоре пришло предупреждение о невыплатах и квитанция на 2,7 тысячи рублей. Василий проверил свой баланс и обнаружил задолженность в восемь миллионов рублей.

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Мужчина не смог дозвониться до компании. Отмечается, что Василий не первый потребитель с внезапно появившимся крупным долгом.

Ранее российская экс-чиновница Татьяна П. лишилась квартиры из-за долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Она задолжала около 300 тысяч рублей за электричество.

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      Александра Качан
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