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14:21, 13 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за упавшую горлом на бутылку жену

Житель Александрова получил два года общественных работ за гибель жены

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд приговорил жителя Александрова к двум годам общественных работ за несчастный случай с женой, приведший летальному исходу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В конце декабря 2021 года женщина упала на лестнице, а на следующий день ей стало плохо, и, потеряв координацию, она рухнула горлом на бутылку. Травма оказалась роковой, ее не спасли.

Однако дочь погибшей добилась эксгумации тела матери и провела повторную экспертизу. Медики заключили, что травмы и синяки на ее теле появились в результате нанесения ударов неким тупым предметом. Дочь собирается добиваться ужесточения наказания россиянину, считая его виновным в расправе над матерью.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы местный житель десять дней удерживал знакомую в квартире и избивал ее.

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      Анна Габай
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