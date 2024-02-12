Россиянин попытался помочь рыбам и не смог выбраться из проруби

Житель Подмосковья попытался помочь своим рыбам и не смог выбраться из проруби

Житель Подмосковья попытался помочь рыбам, которых он выращивал в пруду на своем участке и не смог выбраться из проруби. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным портала, россиянин вышел на замерзший пруд, чтобы расширить прорубь, в которой всю зиму работал аэратор — агрегат, который насыщает воду кислородом, и благодаря которому рыбы могут пережить зиму. Однако лед под мужчиной не выдержал, и россиянин провалился в воду.

Прибывшие на место трагедии спасатели уже не смогли помочь мужчине — верхняя одежда россиянина сильно намокла и утянула его на дно водоема, глубина которого составляет шесть метров. На поверхности спасатели нашли только сапоги жителя Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в российском регионе машина с беременной женщиной внутри ушла на дно из-за мигранта.

