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20:29, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом напал на две МФО за день и попал на видео

В Ярославской области осудят мужчину за два нападения на МФО за один день

В Ярославской области местный житель 2002 года рождения с ножом напал на два офиса микрофинансовых организаций (МФО) за один день и попал на видео. Кадрами нападения с «Лентой.ру» поделились в УМВД России по региону.

На записи видно, как молодой человек в медицинской маске и кофте с капюшоном угрожает кухонным ножом сотруднице МФО, а потом кладет нож в пакет и уходит. Далее он приходит в другой офис, повторяет все те же действия, работник достает из ящика деньги и отдает злоумышленнику.

В ведомстве сообщили, что в первом офисе женщина сказала, что денег нет, налетчик поверил и ушел. Из второго офиса он украл 14 тысяч рублей. Преступления были раскрыты по горячим следам.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 162 УК РФ. Его дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Летом в Пскове полиция задержала ранее судимого жителя, напавшего с саперной лопатой на офис МФО.

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      Варвара Митина
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