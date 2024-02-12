Россиянин врезался в машину скорой помощи и напал на медика

В Саратове водитель легковушки врезался в машину скорой помощи и напал на медика

В Саратове водитель легковушки врезался в машину скорой помощи и напал на медика. Об этом сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.

В российском ведомстве пояснили, что все произошло во дворе дома №75/77 на улице Университетской. Машина скорой помощи в момент ДТП была припаркована.

«Когда медики вернулись к автомобилю, между медбратом и водителем отечественного авто из-за столкновения произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил медработника в голову», — отметили в саратовском главке МВД.

Сотрудники полиции начали проводить проверку. Медработник в результате получил травму головы.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области в психоневрологическом интернате пациент напал и избил 44-летнюю медсестру.

Россиянку в тяжелом состоянии с различными повреждениями доставили в больницу.