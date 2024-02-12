Россиянка избила парикмахера до сотрясения мозга из-за плохой стрижки дочери

В Перми женщина избила парикмахера до сотрясения мозга из-за стрижки дочери

В Перми женщина избила парикмахера до сотрясения мозга из-за плохой стрижки дочери. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, россиянка сначала высказывала претензии сотруднице индустрии красоты, а затем взяла утяжелитель для фиксации воротника и набросилась с ним на женщину.

В результате нападения работница салона получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и невроз.

Пострадавшая обратилась в полицию. Нападавшую клиентку привлекли к административной ответственности и взыскали с нее в качестве штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов и оплаты лечения около 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мать ударила трехмесячную дочь головой об пол и избила.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело.