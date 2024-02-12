Россиянка оставила дочку с агрессивным сожителем и попала под статью

В Шахтах составлен протокол на мать, оставившую дочку с агрессивным сожителем

В Шахтах (Ростовская область) правоохранители составили протокол в отношении 25-летней местной жительницы, которая оставила дочку с агрессивным сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина проходит обвиняемой по статье 5.35 («Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ. Полиция начала проверку, результаты которой направит в органы опеки и попечительства и следователям.

Ранее стало известно, что мужчина, которого сожительница оставила присматривать за своей дочерью, издевался над ребенком и снимал процесс на телефон.