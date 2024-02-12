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15:31, 12 февраля 2024Россия

Россиянин истязал ребенка со словами «видишь, я мразь» и снимал процесс на видео

Житель Ростовской области издевался над девочкой и снимал процесс на телефон

Житель города Шахты Ростовской области, которого сожительница оставила присматривать над своей дочерью, издевался над подопечной и снимал процесс на телефон. Видео опубликовано в Telegram-канале «Шахты.ру».

На выложенных порталом кадрах с телефона мужчины видно плачущую девочку четырех-пяти лет, которую автор видео несколько раз швырнул на пол. При этом россиянин приговаривал: «видишь, я над тобой издеваюсь, я мразь». Также мужчина напоминал ребенку, что ее мать так и не приехала забрать ее, чем довел девочку до истерики.

Кто именно разместил видео, не уточняется, однако по данным портала, органы опеки уже оповещены о ситуации в семье ребенка.

Ранее сообщалось, что мать бросила избитого годовалого ребенка в захламленной квартире в районе Куркино на северо-западе Москвы.

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      Марк Леонов
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