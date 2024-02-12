Россиянка «поселила» в доме десятки мигрантов ради помощи по хозяйству

Жительница Калуги прописала в доме 43 мигранта ради помощи по хозяйству

Жительница Калуги «поселила» в доме десятки мигрантов ради помощи по хозяйству. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

44-летняя ранее судимая россиянка за месяц фиктивно прописала в своем доме 43 граждан ближнего зарубежья, которые при этом фактически там не проживали. Женщина созналась в содеянном и заявила, что якобы не брала с приезжих за прописку деньги, а договорилась с ними о временной регистрации в обмен на помощь по хозяйству — мигранты должны были заниматься благоустройством территории вокруг ее дома.

В отношении калужанки возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Ей грозит до трех лет тюрьмы.

В начале февраля аналогичная ситуация произошла в Сыктывкаре — там в квартире у местного жителя нашли троих «жильцов-невидимок», которые не пользуются жилплощадью, но официально на ней зарегистрированы.