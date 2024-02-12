Россиянка сняла квартиру у мошенника и потеряла деньги

Жительница Омской области сняла квартиру у мошенника и потеряла 17 тыс. руб.

Жительница Омской области сняла квартиру у мошенника и потеряла деньги. Об инциденте в российском городе сообщает «Омск-информ».

24-летняя россиянка разместила объявление о поиске жилья для временного проживания, после чего ей написал неизвестный. Мужчина предложил арендовать его квартиру, и девушка согласилась на предложение. Она перевела арендатору 17 тысяч рублей за первый месяц проживания.

После транзакции мошенник перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.

Ранее москвич подарил квартиру жителю Уфы из-за мошенников. Житель столицы обнаружил имя нового владельца объекта в квитанции за коммунальные услуги. При этом мужчина из Уфы не был в курсе ситуации.