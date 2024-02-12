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10:03, 12 февраля 2024Среда обитания

Мошенники подарили жителю Уфы квартиру в Москве

Москвич подарил квартиру жителю Уфы из-за мошенников на «Госуслугах»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Москвич, сам того не зная, подарил квартиру жителю Уфы. Договор дарения на него оформили мошенники, сообщили в программе «Сухой остаток» на телеканале «Царьград». На сюжет обратили внимание в «Башинформ».

Житель столицы обнаружил имя нового владельца собственной квартиры в квитанции за «коммуналку». По данным Росреестра, сделку провели осенью дистанционно с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Визировать договор дарения у нотариуса в таком случае не требуется. Благодаря электронной подписи претензий к документу у ведомства не возникло.

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Мужчина, однако, утверждает, что ЭЦП никогда не оформлял, физического носителя у него также нет. Позднее он вспомнил, что именно в то время его аккаунт на «Госуслугах» пытались взломать. В техподдержке портала подозрительной активности не зафиксировали.

Уфимец при этом оставался в неведении насчет столичного новоприобретения. Москвич подал заявление в полицию. Ведется расследование.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья, если электронная цифровая подпись попадет к мошенникам. По словам юриста, имея в распоряжении чужую ЭЦП, можно оформить кредитные договоры, продать чужое имущество и сделать подписанта руководителем фирмы-"однодневки".

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      Виктория Клабукова
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