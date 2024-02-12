Туристка ввезла из Таиланда в Россию редкий коралл и попалась на таможне

В России возбудили дело в отношении туристки за ввезенный из Таиланда коралл

Российская туристка ввезла из Таиланда в Россию редкий коралл и попалась сотрудникам таможни. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что путешественница привезла экзотический сувенир с Пхукета в Томск. Коралл весил 270 граммов. Россиянка не знала, что для провоза таких предметов необходимо декларирование. В отношении нее возбудили административное дело.

«Коралл был изъят и направлен на экспертизу, подтвердившую, что он попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — рассказали в пресс-службе таможни.

Ранее турист попытался ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию редкие кораллы и тоже попался таможенникам. Мужчину остановили при прохождении таможенного поста в аэропорту Толмачево при контроле багажа и обнаружили у него 13 морских кораллов общим весом 865 граммов.

