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20:24, 12 февраля 2024Путешествия

Туристка ввезла из Таиланда в Россию редкий коралл и попалась на таможне

В России возбудили дело в отношении туристки за ввезенный из Таиланда коралл

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российская туристка ввезла из Таиланда в Россию редкий коралл и попалась сотрудникам таможни. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что путешественница привезла экзотический сувенир с Пхукета в Томск. Коралл весил 270 граммов. Россиянка не знала, что для провоза таких предметов необходимо декларирование. В отношении нее возбудили административное дело.

«Коралл был изъят и направлен на экспертизу, подтвердившую, что он попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — рассказали в пресс-службе таможни.

Ранее турист попытался ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию редкие кораллы и тоже попался таможенникам. Мужчину остановили при прохождении таможенного поста в аэропорту Толмачево при контроле багажа и обнаружили у него 13 морских кораллов общим весом 865 граммов.

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      Зарина Дзагоева
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