Турист попытался ввезти из ОАЭ в Россию редкие кораллы и попался на таможне

ФТС: турист попытался ввезти в Новосибирск из Дубая 13 кораллов и попался

Турист попытался ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию редкие кораллы и попался таможенникам. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Непредвиденная ситуация произошла с 59-летним жителем Новосибирска, прибывшим из Дубая. Мужчину остановили при прохождении таможенного поста в аэропорту Толмачево при контроле багажа и обнаружили 13 морских кораллов общим весом 865 граммов.

Отмечается, что турист проследовал по «зеленому коридору», заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. «О том, что такие "сувениры" могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), он не знал», — говорится в сообщении.

Представители ФТС подчеркнули, что изъятые кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение.

В январе житель Австралии оказался под угрозой тюрьмы после того, как по незнанию привез в Россию контрабандные часы за восемь миллионов рублей. 37-летний иностранец прибыл в московский аэропорт Домодедово из Дубая.