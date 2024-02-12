69-я параллель
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15:48, 12 февраля 202469-я параллель

Российские ученые дали совет охотникам за северным сиянием

В ААНИИ сообщили, что искать северное сияние можно даже на юге России
СюжетВспышки на солнце:

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Российские ученые дали совет охотникам за северным сиянием — для этого жителям страны придется следить за несколькими факторами. Об этом сообщается в Telegram-канале Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ).

Как сообщили в пресс-службе института, россиянам нужно обращать внимание на значение индекса геомагнитной активности и данные о появлении вспышек на солнце. Если подгадать нужный момент, то искать северное сияние можно будет даже на юге России.

«Прогнозирование магнитных бурь имеет краткосрочный период, но если вспышки на солнце были, то с высокой долей вероятности на небе появится северное сияние», — отметили в ААНИИ.

Северное сияние — одно из самых известных природных явлений Мурманской области, охота за ним — это популярное развлечение для гостей региона. Увидеть северное сияние в Мурманской области можно с конца августа до середины апреля. Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. При этом мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье.

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      Марк Леонов
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