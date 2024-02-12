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13:03, 12 февраля 2024Россия

Российским шестиклассникам на уроке вручили флаг ЧВК «Вагнер»

В Улан-Удэ шестиклассникам на уроке вручили флаг вагнеровцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Улан-Удэ в Бурятии участники спецоперации вручили на уроке ученикам шестого класса из школы № 31 флаг ЧВК «Вагнер» с надписью: «Ничего личного, нам заплатили». Пост о посещении бойцами российского учебного заведения был опубликован в группе во «ВКонтакте».

В посте отмечалось, что военные пообщались с детьми в рамках мероприятия «Урок мужества». На нем присутствовали представители «Боевого братства» Бурятии: Юрий Гармажапов — руководитель отделения ветеранской организации 160-го танкового полка и Виктор Плесовских, а также участники боевых действий на Украине с позывными Арман, Галсон, Гани, Драуг Ланспик.

На отчетных фотографиях, которые были прикреплены к сообщению в паблике, можно разглядеть шестерых людей в форме, двое из которых — в масках. У одного мужчины нет руки, другой — на костылях.

Руководство бурятской школы утверждало, что участникам встречи «продемонстрировали познавательный фильм и ответили на вопросы о СВО».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области школьников выставили в караул на похоронах российского бойца, участвовавшего в спецоперации.

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      Анна Щербакова
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