Российский дипломат призвал отделить урегулирование в Газе от военных действий

Экс-посол Смирнов: необходимо отрывать урегулирование в Газе от военных действий

Урегулирование конфликта в секторе Газа необходимо «отрывать» от военных действий. К этому призвал экс-посол России в Бахрейне и заведующий Отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов в комментарии «Ленте.ру».

«Я считаю необходимым отрывать урегулирование от военных действий. Если сейчас международное сообщество, а скорее не международное сообщество, а сами участники конфликта не поймут, что будущего мира у них нет, конфликт будет продолжаться в разных формах, в разных вариантах», — заявил дипломат.

Он отметил, что для урегулирования конфликта нужны совершенно неординарные и нестандартные решения политических кругов в Израиле, палестинской стороны и всего арабского мира в целом.

По его словам, предсказать, во что можно будет превратить «пустыню», которой сейчас стал сектор Газа, а также политическое устройство палестинского анклава после завершения конфликта в отрыве от территории Западного берега, сейчас просто невозможно.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшем будущем рассчитывать на урегулирование на Ближнем Востоке не стоит. При этом политик добавил, что у жителей Палестины должно быть право на самоуправление.