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20:29, 11 февраля 2024Мир

Нетаньяху заявил о нескором завершении конфликта с Палестиной

Нетаньяху: до мирного соглашения с Палестиной еще далеко

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В ближайшем будущем рассчитывать на урегулирование на Ближнем Востоке не стоит. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании ABC News.

Глава правительства Израиля отметил, что до мирного соглашения с Палестиной еще далеко. У жителей Палестины должно быть право на самоуправление, сказал Нетаньяху. При этом палестинцы не должны представлять угрозы для Израиля, подчеркнул он.

Нетаньяху заявил, что он интересовался, что именно должно подразумевать так называемое двухгосударственное решение (two-state solution) палестино-израильского конфликта. Контроль безопасности на территориях к западу от реки Иордан и Газой должен остаться «в руках Израиля», заключил он.

Ранее в США рассказали о разладе между Нетаньяху и президентом США Джо Байденом после начала военной операции в секторе Газа. По данным The Washington Post, в администрации США больше не рассматривают главу правительства Израиля как продуктивного партнера.

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      Алан Босиков
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