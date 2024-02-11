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19:42, 11 февраля 2024Мир

В США рассказали о близости Байдена к разрыву с Нетаньяху

WP: Байден больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация стали ближе к разрыву с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чем когда-либо с начала военной операции в секторе Газа. Об этом рассказала американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, американский лидер и высокопоставленные члены его администрации больше не рассматривают Нетаньяху как продуктивного партнера. Из-за растущего недовольства израильским премьером некоторые члены администрации стали побуждать Байдена критически высказываться на публику о Нетаньяху и военной операции в секторе Газа.

Президент США до этих пор неохотно высказывал публично свое личное недовольство премьер-министром Израиля, добавляет газета. Однако, так как Нетаньяху продолжает возмущать администрацию Байдена «публичными унижениями и быстрыми отказами на основные требования США», Байден начинает привыкать к этой идее, говорится в материале.

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«Только за последние несколько дней Нетаньяху несколько раз рассердил власти США. Он открыто осудил сделку по заложникам, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен находился в регионе, пытаясь выступить посредником в соглашении. Он объявил, что израильские военные будут переброшены в город Рафах на юге Газы, против чего публично выступили официальные лица США, поскольку в Рафахе находится около 1,4 миллиона палестинцев, которые бежали туда по приказу Израиля и живут в убогих условиях», — заявила WP.

Кроме того, израильский премьер утверждал, что ЦАХАЛ не прекратит военные действия в Газе, пока не одержит полную победу, даже несмотря на то, что власти США все больше полагают, что обозначенная цель по уничтожению ХАМАС труднодостижима.

Ранее Нетаньяху заявил, что победа над ХАМАС достижима. Он также указал, что палестинское движение может восстановиться, если с ним не покончить полностью.

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      Маргарита Щигарева
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