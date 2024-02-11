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19:04, 11 февраля 2024Мир

Нетаньяху высказался о победе над ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что 18 из 24 батальонов ХАМАС уничтожены
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны уничтожила 18 из 24 террористических батальонов радикального палестинского движения ХАМАС. Такие показатели он озвучил в беседе с американским каналом Fox News.

Нетаньяху счел, что победа над группировкой достижима. «Мы уже уничтожили три четверти террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24. И мы не позволим остальным шести остаться», — заверил политик. Он сравнил ХАМАС с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация) и указал, что палестинское движение может восстановиться, если с ним не покончить полностью.

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При этом Нетаньяху подчеркнул, что ликвидация ХАМАС и освобождение заложников в секторе Газа не являются взаимоисключающими целями. «Эти вещи совместимы, поскольку единственное, что позволит освободить заложников, — это то, что обеспечит поражение ХАМАС — непрерывные военные действия», — высказался он. По словам израильского премьер-министра, благодаря этому уже была освобождена половина заложников, и со второй половиной будет то же самое.

Ранее Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта.

Перед этим он также поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из Рафаха. По словам Нетаньяху, план эвакуации мирного населения Рафаха необходимо разработать из-за надвигающейся угрозы наземного вторжения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Маргарита Щигарева
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