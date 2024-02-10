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18:52, 10 февраля 2024Мир

Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля на юге Газы

Times of Israel: Нетаньяху намерен завершить операцию на юге Газы к 10 марта

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта. Такие сроки называются в материале The Times of Israel.

В публикации отмечается, что на заседании военного руководства страны Нетаньяху поручил закончить операцию до начала священного месяца Рамадан, который в 2024 году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

Кроме того, в ходе того же заседания глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские войска готовы к операции, однако ждут решения правительства по поводу перемещенных мирных жителей с севера анклава в Рафах.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что наступление ЦАХАЛ на Рафах повлекло бы за собой гуманитарную катастрофу. В результате военного столкновения пострадало бы множество мирных жителей, посетовала она.

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      Екатерина Подвигина
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