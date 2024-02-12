Российский суд конфисковал у греческого адвоката свыше пяти миллионов рублей

У греческого адвоката в России конфисковали незадекларированные миллионы

Московский районный суд города Санкт-Петербурга конфисковал у адвоката из Греции Валериоса Филиппидиса 51 657,87 евро, или 5 096 271 рубль. Об этом в понедельник, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, 26 октября 2023 года прилетевший из Турции в северную столицу России иностранец не заполнил пассажирскую таможенную декларацию на имевшуюся у него наличность. Мужчина вошел в зеленый коридор таможенного контроля, где у него и обнаружили неучтенные средства.

11 июля 2023 года сообщалось, что у летевшего из Дубая в Россию пассажира изъяли часы Patek Philippe за 19 миллионов рублей.