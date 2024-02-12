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07:27, 12 февраля 2024Силовые структуры

Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в боевых действиях

В Забайкалье военному дали 2 года колонии за отказ от участия в боевых действиях

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы военнослужащего Алексея Климова, не выполнившего приказ командира воинской части об отправке в служебную командировку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Из материалов дела следует, что Климов устно и письменно отказался от участия в боевых действиях, не имея для этого «каких-либо препятствий». Несмотря на боевое распоряжение и приказ командира воинской части, он не убыл в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Ранее этот же суд вынес решение в отношении Александра Чулкова. Военнослужащий отказался от участия в боевых действиях по приказу командира воинской части и был приговорен к двум годам лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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