Российского военного осудили за отказ от участия в боевых действиях

Суд Забайкалья дал 2 года военному, отказавшемуся участвовать в боевых действиях

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего Александра Чулкова, отказавшегося от участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Установлено, что подсудимый устно и письменно, не имея каких-либо препятствий для участия в боевых действиях, отказался от убытия в служебную командировку по приказу командира воинской части. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что этот же суд вынес приговор военнослужащему Илье Бутенко, который отказался выполнять приказ об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.