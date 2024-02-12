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10:05, 12 февраля 2024Россия

Росстат впервые оценил чистый миграционный отток из новых регионов

Росстат: чистый миграционный отток из новых регионов составил 87,6 тыс. человек

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Чистый миграционный отток из новых регионов России по итогам января — ноября 2023 года составил 87,6 тысячи человек — такие данные впервые представил Росстат. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы статистической службы.

Росстат пока официально не раскрывает статистическую информацию о Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Статистическая служба публикует данные без учета информации о четырех регионах. При этом данные по миграции в новых субъектах появились с начала 2023 года под рубрикой «Общие итоги миграции в пределах России».

«Действительно, во внутренней миграции показан миграционный прирост населения, чего не должно быть, поскольку внутренняя миграция всегда равна нулю. Единственный вывод, который можно сделать из этих данных, — это прирост в миграционном обмене между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами», — прокомментировал данные демограф Игорь Ефремов. С таким мнением согласен источник издания, близкий к Росстату, а также заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

Как отметила Чудиновских, текущий учет мигрантов, прибывших к новому месту жительству, на новых территориях пока не налажен. Технически невозможным также остается учесть выбытие лиц из новых регионов, хотя учет прибывших в эти субъекты ведется. Демограф объяснила это тем, что специалисты еще не уточнили численность и состав населения новых территорий, при этом подчеркнув, что такая проблема, скорее всего, носит временный характер.

В Росстате уточнили, что чаще всего жители новых регионов предпочитают переезжать на Кубань или в Московскую область. В эти регионы за 11 месяцев 2023 года прибыли 14 тысяч и 13,9 тысячи человек соответственно. В свою очередь, мигранты из новых регионов составили самую высокую долю из общего числа прибывших в Крыму (14 процентов, или 5,9 тысячи человек) и Ростовской области (12 процентов, или 12,3 тысячи человек).

За январь-ноябрь 2023 года совокупный миграционный прирост в России достиг 195 тысяч человек, из которых 107,5 тысячи пришлись на миграцию людей за рубеж.

Ранее статистическая служба спрогнозировала, что в России в период до 2045 года включительно лидерами среди регионов по абсолютному показателю естественной убыли населения будут Москва и Московская область. Ожидается, что в Москве в ближайшие 20 лет естественная убыль населения составит 696 тысяч человек за период, или 31,6 тысячи человек в среднем за год.

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      Анастасия Шейкина
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