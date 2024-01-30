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08:28, 30 января 2024Россия

Росстат спрогнозировал убыль и прирост населения по регионам через 20 лет

Росстат спрогнозировал убыль и прирост населения по регионам до 2045 года
СюжетНаселение России:

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В России в период до 2045 года включительно лидерами среди регионов по абсолютному показателю естественной убыли населения будут Москва и Московская область. Это следует из демографического прогноза Росстата в региональном разрезе, на него обратил внимание РБК.

Ожидается, что в Москве в ближайшие 20 лет естественная убыль населения составит 696 тысяч человек за период или 31,6 тысяч человек в среднем за год. На втором месте по убыли, согласно прогнозам, будет Московская область (610,2), Ростовская область (523,2), Санкт-Петербург (466,4) и Краснодарский край (462,6).

При этом в относительных величинах, то есть в расчете на тысячу жителей, список по убыли населения будет другим. В лидеры по этому показателю войдут Смоленская и Тамбовская области, а также Карелия и Мордовия. Так, в среднем за 2024-2045 годы в этих регионах убыль населения составит 9,7–10,7 человека на 1 тысячу жителей. В Тверской, Рязанской, Псковской и Владимирской областях этот показатель составит 9–9,2 человека. У Москвы за этот период прогнозируемый показатель — минус 2,4 человека на 1000 жителей.

Росстат также спрогнозировал лидирующие регионы по показателю естественного прироста населения. Ими, согласно оценкам, станут Чечня и Дагестан. Аналогичная ситуация сложится по приросту населения в относительных величинах, только второе место при этом займет Ингушетия.

Федеральная служба не приводит сведений по четырем новым регионам России —Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также по Запорожской и Херсонской областям.

По последним данным, в России численность населения снизилась на 0,17 процента до 146,2 миллиона человек. Согласно прогнозу Росстата, в оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 год

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      Анастасия Шейкина
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