Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 9 января 2024Россия

Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

Росстат: продолжительность жизни к 2045 году составит 84,5 года

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Росстат предоставил три варианта демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Отмечается, что в пессимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года).

В среднем варианте прогноза продолжительность жизни может достичь 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), а в оптимистическом — 84,5 года (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).

Согласно высокому прогнозу численность населения страны к 2046 году достигнет 150,87 миллиона. Все данные приводились без учета граждан, проживающих в новых регионах России.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития. В тексте документа сказано, что ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна составить 78 лет.

Как сообщал Росстат, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Девушка узнала об измене от попугая

      Суд вновь продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

      Стало известно о покупке Роналду особняка на «острове миллиардеров»

      Россиянин расчленил гостью после ссоры

      В России запретили продажу детям алкогольного мороженого

      Еще два украинских беспилотника перехвачены в небе над российскими регионами

      На Западе подтвердили проведение секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

      Аналитик допустил резкий скачок курса доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости