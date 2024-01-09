Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

Росстат: продолжительность жизни к 2045 году составит 84,5 года

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Росстат предоставил три варианта демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Отмечается, что в пессимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года).

В среднем варианте прогноза продолжительность жизни может достичь 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), а в оптимистическом — 84,5 года (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).

Согласно высокому прогнозу численность населения страны к 2046 году достигнет 150,87 миллиона. Все данные приводились без учета граждан, проживающих в новых регионах России.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития. В тексте документа сказано, что ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна составить 78 лет.

Как сообщал Росстат, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м.