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02:05, 5 июня 2024Мир

Пропавший с радаров дрон США заметили в 170 километрах от Ялты. Его маршрут назвали несвойственным для этого района

Дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk появился в 170 км от Ялты
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Высотный разведывательный дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk появился в воздушном пространстве к югу от Крымского моста. Американский беспилотник был замечен в 170 километрах от Ялты.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE12, по всей видимости, ранее отключал радиолокационный ответчик. Теперь он наматывает круги неподалеку от Ялты.

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Ранее беспилотник США пропадал с радаров и менял маршрут

Во вторник, 4 июня, беспилотник США с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия на разведку над Черным морем. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии и взял курс в сторону юго-восточной части акватории Черного моря.

Беспилотник кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами с целью разведки зоны специальной военной операции (СВО) и южного побережья Крыма. Это рутинные операции для американских военных в данном регионе. Во время патрулирования он пропадал с радаров, а затем изменил привычный маршрут.

После нескольких эпизодов исчезновения с онлайн-карты беспилотник ВВС США вновь заметили недалеко от Сочи. Вскоре дрон подлетел к Румынии и начал кружить там. Беспилотник продолжил работу в непосредственной близости от берегов страны — члена НАТО, сделал петли над румынским портом Констанца и вновь полетел над Черным морем.

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Маршрут назвали несвойственным для беспилотника в этом районе

Telegram-канал «Военный обозреватель», регулярно отслеживающий перемещения американской авиации над Черным морем, назвал маршрут от 4 июня несвойственным для беспилотника в этом районе. Возможной причиной корректив могло стать воздействие на дрон российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При этом 1 июня этот же американский беспилотник уже вел боевое патрулирование над Черным морем. Тогда он после разведки в нейтральных водах улетел тем же маршрутом, что и прилетел, — через воздушное пространство Болгарии.

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      Марина Совина
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