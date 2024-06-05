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04:00, 5 июня 2024Мир

В Сербии объяснили встречи Вучича с властями Украины

Сербский министр Попович: Белград не исключает возможность встреч с Украиной
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Власти Сербии не исключают возможность проведения встреч с представителями Украины, поскольку сербская политика не является изолированной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр нового правительства Сербии Ненад Попович.

«Наша политика не исключает ни одной встречи или разговора. Ее можно определить словами бывшего итальянского министра иностранных дел Эмилио Висконти о своей стране: "Всегда независимая, никогда не изолированная"», — объяснил он, отметив что сербская сторона сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта на Украине.

По данному вопросу Сербия проводит взвешенную политику, которая определяется ее сложным геополитическим положением, уточнил Ненад Попович.

«Мы полностью окружены странами Североатлантического альянса. Державы Запада хотят ослабить Сербию, чтобы легче контролировать регион и устранить любое российское влияние», — указал министр.

Ранее супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич провела встречу с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской, а также министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Позднее в аналогичной встрече с представителями украинских властей принял и сам сербский президент. В результате встреч, в частности, было объявлено о возвращении сербского посла в Киев.

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      Дмитрий Попов
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