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03:56, 5 июня 2024Мир

Названо количество верящих в победу Украины британцев

Опрос: только 3 % британцев считают, что Украина имеет преимущество в конфликте

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Только 3 процента жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, они опубликованы на ее сайте.

Британцев попросили оценить, какое высказывание более всего соответствует их «пониманию ситуации» вокруг Украины.

Выяснилось, что лишь 3 процента выбрали вариант «Украина имеет преимущество». При этом 31 процент считают, что им обладает именно Россия, а 32 процента выбрали ответ «никакая из сторон». И 24 процента респондентов затруднились дать какой-либо ответ.

Исследование проводилось 3 июня, были опрошены 7 413 взрослых британцев.

Накануне стало известно, что около половины украинцев считают, что ситуация с демократией и экономикой в стране ухудшилась за пять лет президентства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Так, 43 процента респондентов заявили, что ситуация с демократией в стране ухудшилась (из них 28 процентов связали это с действиями властей, а 11 — процентов с конфликтом на территории Украины).

Другой опрос показал, что конфликт на Украине стал важным фактором, влияющим на избирателей на предстоящих выборах в Европарламент.

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      Марина Совина
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