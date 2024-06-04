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12:34, 4 июня 2024Бывший СССР

Украинцы рассказали об ухудшении ситуации с демократией и экономикой в стране

Опрос показал отношение украинцев к изменениям в демократии и экономике в стране

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Около половины украинцев считают, что ситуация с демократией и экономикой в стране ухудшилась за пять лет президентства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), данные приводит «Страна.ua».

43 процента опрошенных заявили, что ситуация с демократией в стране ухудшилась (из них 28 процентов связали это с действиями властей, а 11 процентов с конфликтом на территории Украины), 29 процентов считают, что ситуация не изменилась, 19 процетов отметили улучшение.

Помимо этого 49 процентов опрошенных считают, что в стране ухудшилось положение экономики (23 процента из них считают это последствиями действий правительства, а 16,5 процента с конфликтом), 21 процент не увидели изменений, а 17 процентов увидели улучшение экономического состояния страны.

Ранее в КМИС заявили, что в лучшем случае на Украину вернется лишь половина людей, покинувших страну после начала боевых действий. Как показали результаты исследования, 12 процентов опрошенных украинцев в Германии, Польше и Чехии заявили, что не намерены возвращаться в Украину. Остальные уехавшие за рубеж граждане указали на необходимые для их возвращения условия.

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      Валентин Карант
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