Опрос показал влияние конфликта на Украине на предстоящие выборы в Европарламент

Опрос Kapa Research: конфликт на Украине стал важным фактором на выборах в ЕС

Конфликт на Украине стал важным фактором, влияющим на избирателей на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kapa Research, сообщает Politico.

Опрос показал, что украинский конфликт является третьей по значимости проблемой для 35 процентов респондентов, всего на два процента уступая иммиграции.

Отмечается, что решающее значение имеет географическая близость некоторых членов Европейского союза (ЕС) к России или Украине, поскольку эта проблема особенно заметна в Эстонии (52 процента), Венгрии (50 процентов), Польше (50 процентов) и Румынии (43 процента).

Отмечается, что боевые действия в секторе Газа также беспокоят европейских избирателей. Среди участников опроса преобладает требование немедленного прекращения огня и на Ближнем Востоке, и на Украине. 65 процентов респондентов считают, что военные действия в секторе Газа «должны немедленно прекратиться», 60 процентов поддерживают ту же точку зрения в отношении российско-украинского конфликта.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в преддверии выборов в Европейский парламент обвинил Россию в попытке вмешаться в избирательный процесс.