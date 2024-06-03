Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 3 июня 2024Мир

Боррель обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Боррель обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы в Европейский парламент
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Aris OIkonomou / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в преддверии выборов в Европейский парламент обвинил Россию в попытке вмешаться в избирательный процесс. Статья с соответствующим содержанием размещена на сайте Европейской службы внешних связей.

«С 6 по 9 июня европейские избиратели будут выбирать следующий состав Европейского парламента. Мы должны защитить наши демократические процессы от иностранного вмешательства», — написал Боррель.

Дипломат добавил, что в последнее время попыток вмешательства «стало много, особенно со стороны России».

Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ решила проверить связи ведущего кандидата на выборах в Европарламент от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра с Россией и Китаем после того, как его помощника заподозрили в шпионаже. В отношении Кра начали два предварительных расследования, связанных с «возможным получением денежных выплат из-за границы».

Когда глава АдГ Тино Хрупалла заявил, что вина Кра еще не доказана, он столкнулся с эмоциональным ответом политика Армина Лашета с просьбой «не держать немецкий народ за дураков».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      На Украине обеспокоились ростом числа поступающих в университеты мужчин

      В России рассказали о дальнейших действиях ВСУ

      Украинским геям запретили маршировать под землей

      Неподалеку от аэропорта Пензы появился необычный дорожный указатель

      Боррель обвинил Россию во вмешательстве в выборы

      ЦСКА уволил главного тренера

      Выстрелившего в уроженца Дагестана через дверной глазок россиянина задержали

      НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

      В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше