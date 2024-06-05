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03:59, 5 июня 2024Мир

США предупредили об угрозе теракта масштабов «Крокуса»

Глава ФБР: США грозит теракт, как в «Крокусе», из-за событий на Ближнем Востоке

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

США может грозить террористическая атака, сравнимая по масштабу с терактом в российском «Крокус Сити Холле». С таким мнением выступил глава ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, передает ТАСС.

По его словам, за время его пребывания на посту директора ведомства в США было предотвращено множество терактов по всей стране. До атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в государстве уже был зафиксировал повышенный риск насилия.

«С тех пор целый несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и наших союзников. При учете этих призывов наше главное беспокойство заключалось в том, что отдельные лица или небольшие группы "вдохновятся" событиями на Ближнем Востоке, чтобы совершить атаки здесь», — объяснил Рэй.

Он добавил, что существует возможность скоординированной атаки на территории США, которая будет похожа на атаку в марте на российский концертный зал «Крокус». Это вызывает сильную тревогу, заключил глава ФБР.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт в секторе Газа продолжится до уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС и освобождения всех заложников. Он подчеркнул, что Тель-Авив будет требовать выполнения всех условий еще до полного прекращения огня.

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      Александра Синицына
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