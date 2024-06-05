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03:56, 5 июня 2024Наука и техника

Американцы первыми поздравили российского космонавта с рекордом

ТАСС: американцы первыми поздравили Кононенко с рекордом в 1000 суток в космосе
Олег Кононенко

Олег Кононенко. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Экипаж американского сегмента станции и ЦУП (Центр управления полетами ) в Хьюстоне были первыми, кто поздравил российского космонавта Олега Кононенко с рекордом по пребыванию в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарубежные коллеги внимательно отслеживали, когда факт тысячи дней свершится, потому что считают это событие значимой вехой для всей мировой космонавтики. И в своем поздравлении они это отметили», — заявил Кононенко.

Ранее сообщалось, что Кононенко установил рекорд, став первым, кто суммарно провел в космосе 1000 суток.

В марте Олегу Кононенко передали командование Международной космической станцией (МКС). 4 февраля он поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

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      Марина Совина
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