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12:10, 4 февраля 2024Наука и техника

Российский космонавт поставил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Российский космонавт, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» и специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавт совершает пятый полет за свою карьеру. При этом, по данным издания, ожидается, что 5 июня командир отряда космонавтов станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве суммарно тысячу суток.

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Также известно, что в июне спецкор ТАСС отметит в космическом пространстве свое 60-летие. «По завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток», — уточняют журналисты.

Ранее SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами. Как уточнили в сообщении, во Флориде, где должен был приводниться корабль, неподходящие погодные условия.

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      Екатерина Ештокина
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