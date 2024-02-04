Российский космонавт поставил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе

Российский космонавт, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» и специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавт совершает пятый полет за свою карьеру. При этом, по данным издания, ожидается, что 5 июня командир отряда космонавтов станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве суммарно тысячу суток.

Также известно, что в июне спецкор ТАСС отметит в космическом пространстве свое 60-летие. «По завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток», — уточняют журналисты.

Ранее SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами. Как уточнили в сообщении, во Флориде, где должен был приводниться корабль, неподходящие погодные условия.