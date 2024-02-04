SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами

SpaceX перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами из-за погоды

Американская компания SpaceX вновь перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) из-за плохой погоды. Соответствующий пост появился на официальной странице корпорации в соцсети X (ранее Twitter).

Как уточнили в сообщении, во Флориде, где должен был приводниться корабль, неподходящие погодные условия. В связи с этим отстыковку в целях безопасности проведут не ранее 6 февраля.

В январе Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек.