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09:52, 4 февраля 2024Наука и техника

SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами

SpaceX перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами из-за погоды

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX вновь перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) из-за плохой погоды. Соответствующий пост появился на официальной странице корпорации в соцсети X (ранее Twitter).

Как уточнили в сообщении, во Флориде, где должен был приводниться корабль, неподходящие погодные условия. В связи с этим отстыковку в целях безопасности проведут не ранее 6 февраля.

В январе Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек.

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      Екатерина Ештокина
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