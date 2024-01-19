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01:20, 19 января 2024Наука и техника

Space X запустила ракету с космическими туристами

Space X запустила на МКС ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon с туристами

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. Прямая трансляция запуска ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 16:49 по времени Восточного побережья США (00:49 по Москве). Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек.

Полет организует частная компания Axiom Space. В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт из Швеции Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе — военный пилот Альпер Гезеравчи. Возглавляет экипаж экс-астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.

Как ранее заявляла Axiom Space, стыковка корабля с МКС ожидается через 36 часов после старта. В ходе подготовки к пуску были выявлены некоторые затруднения, которые впоследствии были устранены. Так, компания SpaceX заменила крепления, соединяющие Crew Dragon с верхней ступенью Falcon 9, и дополнительно проверила парашютную систему корабля.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

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      Марина Совина
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