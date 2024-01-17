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17:06, 17 января 2024Наука и техника

Axiom Space объявила о готовности к запуску третьей миссии к МКС

Axiom Space: третья частная миссия компании готова к запуску на МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания Axiom Space объявила о готовности к запуску третьей частной миссии к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Пуск ракеты Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде должен состояться в ночь на 18 января. Стыковка корабля с МКС ожидается через 36 часов после старта.

На борту Crew Dragon будут находиться четыре человека: командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия и астронавты Уолтер Вилладей, Алпер Гезеравчы и Маркус Вандт.

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В ходе подготовки к пуску были выявлены некоторые затруднения, которые впоследствии были устранены. Так, компания SpaceX заменила крепления, соединяющие Crew Dragon с верхней ступенью Falcon 9, и дополнительно проверила парашютную систему корабля.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

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      Иван Потапов
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